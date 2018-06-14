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Російським арештантам до ЧС дарують сувеніри та пропонують тірамісу – Навальний

Четвер, 14 червня 2018, 17:27

Російський опозиціонер Олексій Навальний вийшов з ізолятора, де відбував 30-денне покарання за повторне порушення порядку організації мітингу.

Про це політик повідомив у Facebook.

"Розповім… як підготували ізолятор до ЧС… Мабуть влада не виключає, що доведеться арештовувати за дебош п'яних англійських фанатів і не хочуть вдарити в бруд обличчям", – написав Навальний.

Пізніше в ефірі YouTube-каналу "Навальний Live" опозиціонер розповів, що пошуткував, нічого з наведеного в пості не відповідає дійсності.

За його словами, арештованих "годувати стали краще, ніж в ресторані". Їм пропонують меню, з якого можна вибирати один з двох варіантів.

Навальний розповів, що напередодні в його ізоляторі пропонували такі позиції: картопляний салат або пиріжок з капустою як закуску, харчо або борщ з пампушкою на перше, плов або шашлик як основну страву, тірамісу або пиріжок з вишнею на десерт та воду, журавлинний морс або безалкогольне пиво.

"Так як співробітники ізолятора англійської не знають, набрали стажерок… Вони ходять в спеціальній формі, щось середнє між поліцейським і стюардесою", – пише політик.

Крім того, він стверджує, що в камерах зробили "ремонт", пофарбувавши грати та встановивши унітази, встановили "здоровенні РК-екрани, щоб арештанти могли дивитися матчі чемпіонату".

"У прогулянковому дворі поставили ворота і роздали справжні футбольні м'ячі", – зазначає Навальний.

До того ж, він каже, що кожному, хто виходить, "дають подарунок: книжечку з законами і доміно (або нарди) з символікою чемпіонату".

15 травня Олексія Навального засудили до 30 діб адміністративного арешту за повторне порушення порядку організації мітингу.

Протестні акції "Він нам не цар", приурочені до четвертої інавгурації президента Володимира Путіна, пройшли 5 травня під багатьох російських містах.

За даними "ОВС-Інфо", було затримано 1600 осіб, в тому числі 158 неповнолітніх.

Як відомо, Чемпіонат світу з футболу 2018 року проходить в Росії з 14 червня по 15 липня.

Деякі країни, зокрема Ісландія, Польща, Британія та Австралія, оголосили дипломатичний бойкот ЧС.

За даними ЗМІ, депутати Європейського парламенту готуються схвалити резолюцію, у якій міститиметься заклик до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Водночас близько 6 тисяч українців придбали квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Українська правда
Теми: Росіячемпіонат світу
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