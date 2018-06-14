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Российским заключенным к ЧМ дарят сувениры и предлагают тирамису – Навальный

Четверг, 14 июня 2018, 17:27

Российский оппозиционер Алексей Навальный вышел из изолятора, где отбывал 30-дневное наказание за повторное нарушение порядка организации митинга.

Об этом политик сообщил в Facebook.

"Расскажу... как подготовили спецприёмник к ЧМ по футболу... Видимо власти не исключают, что придётся арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом", – написал Навальный.

Позже в эфире YouTube-канала "Навальный Live" оппозиционер рассказал, что пошутил, ничего из приведенного в посте не соответствует действительности.

По его словам, арестованных "кормить стали лучше, чем в ресторане". Им предлагают меню, из которого можно выбирать один из двух вариантов.

Навальный рассказал, что накануне в егоспецприёмнике предлагали следующие позиции: картофельный салат или пирожок с капустой как закуску, харчо или борщ с пампушками на первое, плов или шашлык как основное блюдо, тирамису или пирожок с вишней на десерт и воду, клюквенный морс или безалкогольное пиво.

"Так как сотрудники спецприемника английского не знают, набрали стажёрок – студентки... Они ходят в специальной форме, нечто среднее между полицейским и стюардессой", – пишет политик.

Кроме того, он утверждает, что в камерах сделали "ремонт", окрасив решетки и установив унитазы, установили "здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата".

"В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи", – отмечает Навальный.

К тому же, он говорит, что каждому, кто выходит, "дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата".

15 мая Алексея Навального приговорили к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга.

Протестные акции "Он нам не царь", приуроченные к четвертой инаугурации президента Владимира Путина, прошли 5 мая во многих российских городах.

По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 1600 человек, в том числе 158 несовершеннолетних.

Как известно, Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Некоторые страны, в частности Исландия, Польша, Великобритания и Австралия, объявили дипломатический бойкот ЧМ.

По данным СМИ, депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России.

В то же время около 6 тысяч украинцев приобрели билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года

Украинская правда

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Темы: Росcиячемпионат мира
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