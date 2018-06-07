Американський ПЕН-центр написав про Сенцова Путіну і главі ФІФА

Американський ПЕН-центр вимагає негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова в листі адресованому президенту РФ Володимиру Путіну і главі ФІФА Джанні Інфантіно.

Про це повідомив журналіст Сергій Пархоменко.

Уряди багатьох країн і правозахисні організації вважають звинувачення проти Сенцова політично мотивованими, а саму справу сфабрикованою, зазначено в листі ПЕН-центру.

До Росії буде прикута особлива увага через ЧС-2018, йдеться в документі: "У дусі цього об'єднуючого глобального заходу ми все ж закликаємо вас скористатися цією можливістю, щоб зробити потужну заяву, звільнивши Сенцова негайно і беззастережно. Від цього залежить його життя" .

Свої підписи під листом поставили 48 осіб, в тому числі письменники Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушді, Джонатан Франзен, Маргарет Етвуд, Пол Остер, співачка Патті Сміт, композитор Стівен Сондхайма і інші.

Як повідомлялося, раніше європарламентарі, українські та зарубіжні письменники, журналісти, діячі культури, режисери, актори, правозахисники підписали петицію із закликом до світових лідерів не відвідувати футбольний Чемпіонат світу в Росії, поки влада Кремля не звільнить всіх українських політв'язнів.

14 травня ув'язнений український кінорежисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою "звільнити всіх українських політичних в'язнів, які перебувають на території Російської Федерації". Наразі нараховують 70 таких ув'язнених.

Крім того, фермер Володимир Балух, якого арештували в Криму, оголосив про безстрокове голодування з 19 березня.

Балух голодує уже 80-й день, він втратив 30 кг ваги.

Про голодування, в знак солідарності з Сенцовим, оголосили - Олександр Кольченко і Олександр Шумков, Олександр Буртин, Анастасія Дмитрієва, Олена Стальгорова.

4 червня російська влада оголосила вирок ще одному українському заручнику - журналіст Роман Сущенко отримав 12 років тюремного ув'язнення "суворого режиму" в Росії.

6 червня парламентський комітет з питань свободи слова запропонував Раді заборонити трансляцію Чемпіонату світу з футболу в Росії.