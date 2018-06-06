Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Світових лідерів закликають бойкотували ЧС у Росії – петиція

Середа, 6 червня 2018, 16:07

Впливових світових лідерів закликають не відвідувати футбольний Чемпіонат світу в Росії, доки влада Кремля не звільнить усіх українських політв'язнів.

Відповідну петицію опублікували 6 червня на сайті Opendemocracy.

В тексті йдеться, що президент Росії Володимир Путін "мріє використати присутність іноземних чиновників на трибунах Кубка світу, щоб прикрасити образ "сильного лідера" і в якості наочної підтримки його політики репресій і воєн".

"Ваші Величності! У вас, сильного світу цього, є інша зброя…Ви можете взяти сторону режисера (Олега Сенцова – ред.), приєднавшись до політичного бойкоту чемпіонату світу, закликавши інших наслідувати ваш приклад і виконати вимоги Сенцова про звільнення всіх українських політв'язнів. Історія показує, що лідери авторитарних держав воліють надягати маску милосердя перед спортивними подіями", - йдеться у зверненні.

Під петицією підписалися європарламентарі, українські та закордонні письменники, журналісти, культурні діячі, режисери, актори, правозахисники.

Зокрема, євродепутат від Німеччини Ребекка Хармс, літератори Юрій Андрухович, Сергій Жадан та інші.

Щодо злочинів Росії, то наголошується на анексії Кримського півострова, війну на сході України, підтримку Башара Асада і військові злочини в Сирії, пригнічення кримських татар, втручання у вибори іноземних країн.

14 травня ув'язнений український кінорежисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою "звільнити всіх українських політичних в'язнів, які перебувають на території Російської Федерації". Наразі нараховують 70 таких ув'язнених.

Крім того, фермер Володимир Балух, якого арештували в Криму, оголосив про безстрокове голодування з 19 березня.

Балух голодує уже 80-й день, він втратив 30 кг ваги.

Про голодування, в знак солідарності з Сенцовим, оголосили - Олександр Кольченко і Олександр Шумков, Олександр Буртин, Анастасія Дмитрієва, Олена Стальгорова.

4 червня російська влада оголосила вирок ще одному українському заручнику -  журналіст Роман Сущенко отримав 12 років тюремного ув'язнення "суворого режиму" в Росії.

6 червня парламентський комітет з питань свободи слова запропонував Раді заборонити трансляцію Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Українська правда
Теми: РосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Росія
У Польщі викрили агентів РФ, які збиралися підривати потяги з допомогою для України – ЗМІ
Після заколоту Пригожин втратив підтримку росіян, а до того міг тягатися з Путіним – ЗМІ
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: