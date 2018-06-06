Світових лідерів закликають бойкотували ЧС у Росії – петиція

Впливових світових лідерів закликають не відвідувати футбольний Чемпіонат світу в Росії, доки влада Кремля не звільнить усіх українських політв'язнів.

Відповідну петицію опублікували 6 червня на сайті Opendemocracy.

В тексті йдеться, що президент Росії Володимир Путін "мріє використати присутність іноземних чиновників на трибунах Кубка світу, щоб прикрасити образ "сильного лідера" і в якості наочної підтримки його політики репресій і воєн".

"Ваші Величності! У вас, сильного світу цього, є інша зброя…Ви можете взяти сторону режисера (Олега Сенцова – ред.), приєднавшись до політичного бойкоту чемпіонату світу, закликавши інших наслідувати ваш приклад і виконати вимоги Сенцова про звільнення всіх українських політв'язнів. Історія показує, що лідери авторитарних держав воліють надягати маску милосердя перед спортивними подіями", - йдеться у зверненні.

Під петицією підписалися європарламентарі, українські та закордонні письменники, журналісти, культурні діячі, режисери, актори, правозахисники.

Зокрема, євродепутат від Німеччини Ребекка Хармс, літератори Юрій Андрухович, Сергій Жадан та інші.

Щодо злочинів Росії, то наголошується на анексії Кримського півострова, війну на сході України, підтримку Башара Асада і військові злочини в Сирії, пригнічення кримських татар, втручання у вибори іноземних країн.

14 травня ув'язнений український кінорежисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою "звільнити всіх українських політичних в'язнів, які перебувають на території Російської Федерації". Наразі нараховують 70 таких ув'язнених.

Крім того, фермер Володимир Балух, якого арештували в Криму, оголосив про безстрокове голодування з 19 березня.

Балух голодує уже 80-й день, він втратив 30 кг ваги.

Про голодування, в знак солідарності з Сенцовим, оголосили - Олександр Кольченко і Олександр Шумков, Олександр Буртин, Анастасія Дмитрієва, Олена Стальгорова.

4 червня російська влада оголосила вирок ще одному українському заручнику - журналіст Роман Сущенко отримав 12 років тюремного ув'язнення "суворого режиму" в Росії.

6 червня парламентський комітет з питань свободи слова запропонував Раді заборонити трансляцію Чемпіонату світу з футболу в Росії.