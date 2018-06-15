Суд у справі вбивства Бузини знову перенесли. Його мама обурюється

Шевченківський райсуд Києва переніс засідання у справі про вбивство публіциста Олеся Бузини на 9 серпня.

Про це інформує прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

"Засідання з технічних причин відклали на 9 серпня 2018 року на 10.30", – пише вона у Facebook.

Згідно закону суд мав вручити присяжним повідомлення про виклик з переліком їх прав та обов'язків за 7 днів до засідання. Цей термін не був витриманий у зв'язку з тим, що автоматизована система суду визначила присяжних лише у п'ятницю, 8 червня", – зазначає Максимець.

"Дотримання цієї процедури має суттєве значення для формування складу суду присяжних та законності здійснення ними судового розгляду у цій справі. Тому суд прийняв рішення перенести засідання", – наголошує речниця прокуратури.

За її словами, у матері Олеся Бузини Валентини Павлівни рішення про перенесення засідання аж на 2 місяці викликало справедливе обурення.

На суді були присутні прокурор О. Жила, потерпіла (матір О. Бузини), обвинувачені А. Медведько, Д. Поліщук, троє захисників прокуратура

"Літня жінка, яка 3 роки тому втратила єдиного сина, своїх емоцій у суді не стримувала", - зазначає Максимець.

Як повідомлялося, справу про вбивство публіциста Олеся Бузини суд розглядатиме за участі присяжних.

Обвинуваченим Андрію Медведьку та Денису Поліщуку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Публіциста Олеся Бузину вбили у квітні 2015 року на вулиці Дегтярівській в Києві.

У червні 2017 року столична прокуратура завершила розслідування цього резонансного злочину, після чого матеріали кримінального провадження були надані сторонам для ознайомлення.

28 листопада 2017 року прокуратура міста Києва направила до Шевченківського суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві Бузини Андрія Медведька та Дениса Поліщука.

Крім того, потерпілі у кримінальному провадженні заявили цивільні позови до обвинувачених на загальну суму 1,5 мільйона гривень.

9 лютого у Шевченківському суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі про вбивство Бузини.