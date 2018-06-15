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Суд по делу убийства Бузины снова перенесли. Его мама возмущается

Пятница, 15 июня 2018, 12:13

Шевченковский райсуд Киева перенес заседание по делу об убийстве публициста Олеся Бузины на 9 августа.

Об этом сообщает пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Заседание по техническим причинам отложили на 9 августа 2018 года на 10.30", - пишет она в Facebook.

Согласно закону суд должен вручить присяжным сообщение о вызове с перечнем их прав и обязанностей за 7 дней до заседания. Данный термин не был выдержан в связи с тем, что автоматизированная система суда определила присяжных только в пятницу, 8 июня", - отмечает Максимец.

"Соблюдение этой процедуры имеет существенное значение для формирования состава суда присяжных и законности осуществления ими судебного разбирательства по этому делу. Поэтому суд принял решение перенести заседание", – отмечает пресс-секретарь прокуратуры.

По ее словам, у матери Олеся Бузины Валентины Павловны решение о переносе заседания на целых 2 месяца вызвало справедливое возмущение.

"Пожилая женщина, которая 3 года назад потеряла единственного сына, своих эмоций в суде не сдерживала", – отмечает Максимец.

 
На суде присутствовали прокурор А. Жила, потерпевшая (мать О. Бузины), обвиняемые А. Медведько, Д. Полищук, трое защитников

Как сообщалось, дело об убийстве публициста Олеся Бузины суд будет рассматривать с участием присяжных.

Обвиняемым Андрею Медведько и Денису Полищуку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Киеве. 

В июне 2017 года столичная прокуратура завершила расследование преступления, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

28 ноября 2017 года прокуратура Киева направила в Шевченковский суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука.

Кроме того, потерпевшие в уголовном производстве заявили гражданские иски к обвиняемым на общую сумму 1,5 миллиона гривен.

Как известно, 9 февраля в Шевченковском суде Киева началось подготовительное заседание по делу об убийстве Бузины.

Украинская правда

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Темы: Бузинасуд
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