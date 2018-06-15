Власником авто, в якому підірвалися діти, виявився колишній АТОвець - поліція

Власником автомобіля "Волга", який вибухнув 14 червня у Святошинському районі Києві, в результаті чого постраждало четверо дітей, виявився колишній учасник Антитерористичної операції на Донбасі.

Про це під час брифінгу у Києві у п'ятницю повідомив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, це чоловік 1977 року народження, офіцер запасу, який був учасником бойових дій на Донбасі у складі Збройних сил.

Крищенко розповів, що наразі власник авто перебуває у відділенні поліції у Києві і дає свої свідчення.

Також керівник київського главку додав, що він був затриманий у Рівненській області, але зазначив, що він туди не тікав одразу після вибуху, про що раніше заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а перебував там уже якийсь час.

Крім того Крищенко розповів, що на місці інциденту вилучили фрагменти гранати РГД-5, але уточнив, що це попередня інформація, і точно про це може буде сказати після проведення вибухотехнічної та інших експертиз.

Він зазначив, що вже встановлено, що вибуховий предмет знаходився у коробці і, коли одна з дівчаток її відкрила, коробка вибухнула.

За його словами, наразі є кілька версій інциденту.

"Є кілька версій, у тому числі розглядаємо і ту, що сам власник заклав, але не виключаємо, що хтось інший міг це зробити, бо автомобіль тривалий час знаходився без нагляду", - сказав Крищенко.

Він додав, що поліція не виключає можливість терористичного акту. Ця версія перевіряється разом із співробітникам Служби безпеки.

За словами Крищенка, поліція відкрила справу за статтею 263 ККУ (незаконний обіг вибухових речовин).

При цьому поки що про підозру нікому не повідомляли, оскільки встановлюються винуватці надзвичайної пригоди.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що власник "Волги", яка вибухнула, втік до Рівненської області і що це він сам заклав вибухівку в авто.



Напередодні повідомлялося, що по обіді четверо дітей у віці від 5 до 11 років вирішили "пограти" в автомобілі і залізли в салон старої "Волги". За попередньою інформацією, там вони знайшли предмет, який вибухнув.

Стан трьох дітей стабільний, четверта дитина з найважчими травмами після операції перебуває в реанімації в медикаментозному сні.