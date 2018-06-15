Владельцем авто, в котором подорвались дети, оказался бывший АТОвец - полиция

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Пятница, 15 июня 2018, 14:34

Владельцем автомобиля "Волга", который взорвался 14 июня во Святошинском районе Киева, в результате чего пострадали четверо детей, оказался бывший участник Антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом во время брифинга в Киеве в пятницу сообщил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, это мужчина 1977 года рождения, офицер запаса, который был участником боевых действий на Донбассе в составе Вооруженных сил.

Крищенко рассказал, что сейчас владелец авто находится в отделении полиции в Киеве и дает свои показания.

Также руководитель киевского главка добавил, что он был задержан в Ровенской области, но отметил, что он туда не убегал сразу после взрыва, о чем ранее заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков, а находился там уже некоторое время.

Кроме того Крищенко рассказал, что на месте инцидента изъяли фрагменты гранаты РГД-5, но уточнил, что это предварительная информация, и точно об этом можно будет сказать после проведения взрывотехнической и других экспертиз.

Он отметил, что уже установлено, что взрывной предмет находился в коробке и, когда одна из девочек ее открыла, коробка взорвалась.

По его словам, сейчас есть несколько версий случившегося.

"Есть несколько версий, в том числе рассматриваем в ту, что сам владелец заложил, но не исключаем, что кто-то заложил, так автомобиль длительное время находился без присмотра", - сказал Корищенко.

Он добавил, что полиция не исключает возможность террористического акта. Эта версия проверяется вместе с сотрудникам Службы безопасности.

По словам Крищенко, полиция открыла дело по статье 263 УКУ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

При этом пока о подозрении никому не сообщали, поскольку устанавливаются виновники чрезвычайного происшествия.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что владелец "Волги", которая взорвалась, бежал в Ровенскую области и что это он сам заложил взрывчатку в автомобиль.

Накануне сообщалось, что после обеда четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили "поиграть" в автомобиле и залезли в салон старой "Волги". По предварительной информации, там они нашли предмет, который взорвался.

Состояние троих детей стабильное, четвертый ребенок с тяжелыми травмами после операции находится в реанимации в медикаментозном сне.

Яна Миланова, УП
Темы: полиция Киев взрыв авто
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