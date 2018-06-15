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Прокуратура втретє просить забрати права у Шуфрича-молодшого

П'ятниця, 15 червня 2018, 14:51

Прокуратура подала касаційну скаргу на рішення у справі про ДТП за участі син народного депутата Нестора Шуфрича, в якій просить позбавити його водійських прав.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Справа в тому, що крім основного покарання… санкція статті передбачає позбавлення права керування транспортом", – пояснила Максимець.

Вона зазначила, що ця норма не була застосована судами першої та апеляційної інстанції.

"Саме в цій частині прокуратура оскаржує (вирок – УП) в касаційній інстанції. В частині позбавлення його права керувати транспортом", – розповіла Максимець.

За її словами, санкція статті передбачає позбавлення права на строк до 3 років.

"Зараз судом вже взято до провадження і витребувано матеріали", – сказала речниця, додавши, що дату засідання прокуратурі ще не повідомляли, але у відомстві сподіваються, що воно відбудеться найближчим часом.

Як відомо, 26 серпня Нестор Шуфрич-молодший наїхав на чоловіка на Bentley свого товариша – реп-виконавця Pabl.A, аварія сталася в Києві на вулиці Шота Руставелі. Чоловік сильно постраждав.

28 грудня Нестора Шуфрича-молодшого засудили до року умовного покарання.

Пізніше прокуратура подала апеляцію на вирок суду, але суд її не задовольнив та залишив вирок без змін.

Українська правда
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