Прокуратура третий раз просит забрать права у Шуфрича-младшего
Прокуратура подала кассационную жалобу на решение по делу о ДТП с участием сына народного депутата Нестора Шуфрича, в которой просит лишить его водительских прав.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Дело в том, что кроме основного наказания… санкция статьи предусматривает лишение права управления транспортом", – объяснила Максимец.
Она отметила, что эта норма не была применена судами первой и апелляционной инстанции.
"Именно в этой части прокуратура оспаривает (приговор – УП) в кассационной инстанции. В части лишения его права управлять транспортом", – рассказала Максимец.
По ее словам, санкция статьи предусматривает лишение права на срок до 3 лет.
"Сейчас судом уже принято к производству и истребовано материалы", – сказала пресс-секретарь, добавив, что дату заседания прокуратуре еще не сообщали, но в ведомстве надеются, что оно состоится в ближайшее время.
Как известно, 26 августа Нестор Шуфрич-младший наехал на мужчину на Bentley своего товарища – рэп-исполнителя Pabl.A, авария произошла в Киеве на улице Шота Руставели. Мужчина сильно пострадал.
28 декабря Нестора Шуфрича-младшего приговорили к году условного наказания.
Позже прокуратура подала апелляцию на приговор суда , но суд ее не удовлетворил и оставил приговор без изменний.