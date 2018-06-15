Усі столичні райони перевірять для виявлення покинутих авто

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П'ятниця, 15 червня 2018, 22:16

Мер Києва Віталій Кличко доручив обстежити усі столичні райони, щоб виявити старі покинуті автомобілі.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Якщо автомобіль знаходиться в жахливому стані, ми бачимо, що на ньому відсутні номерні знаки, у нас є всі підстави, щоб евакуювати його на штрафмайданчик до з'ясування, хто є  власником авто", - сказав мер Києва.

За його словами, якщо власників таких автомобілів не знаходять, то з часом автівки слід утилізувати на металобрухт.

"Так, відповідно до окремого доручення, голови РДА мають забезпечити перевірку балансових територій на предмет виявлення таких транспортних засобів у термін до 2 липня 2018 року. Відповідальним на рівні міської адміністрації визначено заступника голови КМДА Петра Пантелеєва", - йдеться у повідомленні.

Крім того, очільник Святошинської районної державної адміністрації Володимир Каретко вже провів робочу нараду з керівниками структурних підрозділів адміністрації із відповідного питання і доручив розпочати обстеження балансових територій.

Напередодні повідомлялося, що по обіді четверо дітей у віці від 5 до 11 років вирішили "пограти" в автомобілі і залізли в салон старої "Волги". За попередньою інформацією, там вони знайшли предмет, який вибухнув.

Стан трьох дітей стабільний, четверта дитина з найважчими травмами після операції перебуває в реанімації в медикаментозному сні.

Власником автомобіля "Волга" виявився колишній учасник Антитерористичної операції на Донбасі.

Українська правда
Теми: Київ авто Кличко
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