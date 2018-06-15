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Все столичные районы проверят для выявления брошенных авто

Пятница, 15 июня 2018, 22:16
Все столичные районы проверят для выявления брошенных авто

Мэр Киева Виталий Кличко поручил обследовать все столичные районы, чтобы выявить старые заброшенные автомобили.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Если автомобиль находится в ужасном состоянии, мы видим, что на нем отсутствуют номерные знаки, у нас есть все основания, чтобы эвакуировать его на штрафплощадку до выяснения, кто является владельцем авто", - сказал мэр Киева.

По его словам, если владельцев таких автомобилей не находят, то со временем машины следует утилизировать на металлолом.

"Так, согласно отдельному поручению, председателя РГА должны обеспечить проверку балансовых территорий на предмет выявления таких транспортных средств в срок до 2 июля 2018 года. Ответственным на уровне городской администрации определен заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава Святошинской районной государственной администрации Владимир Каретко уже провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений администрации касательно соответствующего вопроса и поручил начать обследование балансовых территорий.

Накануне сообщалось, что после обеда четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили "поиграть" в автомобиле и залезли в салон старой "Волги". По предварительной информации, там они нашли предмет, который взорвался.

Состояние троих детей стабильное, четвертый ребенок с тяжелыми травмамипосле операции находится в реанимации в медикаментозном сне.

Владельцем автомобиля "Волга" оказался бывший участник Антитеррористической операции на Донбассе.

Украинская правда
Темы: КиевавтоВиталий Кличко
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