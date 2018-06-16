Аваков запевняє: переговорів з "Батьківщиною" про парламентську форму правління немає

"Народний фронт" не веде переговорів з "Батьківщиною" щодо внесення змін до Конституції і переходу до парламентської форми правління.

Про це у коментарі журналістам заявив один з лідерів НФ, глава МВС України Арсен Аваков, пише Інтерфакс-Україна.

"Ні, переговорів немає", - заявив Аваков.

Коментуючи пропозицію лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко про перехід до парламентської форми правління, Аваков зазначив, що не знайомий з деталями, але підтримує ідею зміни Конституції з метою усунення дуалізму влади.

"Я завжди підтримую ідею парламентської республіки, коли йдеться про парламентсько-президентську республіку, де президент все-таки існує, він обирається прямим голосуванням людей і виступає візіонером, гарантом свобод і балансом для парламенту. Але при цьому президент не займається ні НКРЕ, ні призначенням комісій і прокурорів, не втручається у слідство, не керує Нацбанком і т.д. У цьому сенсі все, що сказала Тимошенко, мені симпатично", - зазначив Аваков.

При цьому сам факт обговорення змін Конституції в бік "більшого балансу влади і усунення дуалізму влади" він назвав "позитивним кроком".

Нагадаємо, 15 червня на всеукраїнському форумі "Новий курс України" лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про необхідність ввести в Україні парламентську форму правління канцлерського типу.

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