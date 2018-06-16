Аваков уверяет: переговоров с "Батькивщиной" о парламентской форме правления нет

"Народный фронт" не ведет переговоров с "Батькивщиной" относительно внесения изменений в Конституцию и перехода к парламентской форме правления.

Об этом в комментарии журналистам заявил один из лидеров НФ, глава МВС Украины Арсен Аваков, пишет Интерфакс-Украина.

"Нет, переговоров нет", - заявил Аваков.

Комментируя предложение лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко о переходе к парламентской форме правления, Аваков отметил, что не знаком с деталями, но поддерживает идею изменения Конституции с целью устранения дуализма власти.



"Я всегда поддерживаю идею парламентской республики, когда идет речь о парламентско-президентской республике, где президент все-таки существует, он избирается прямым голосованием людей и выступает визионером, гарантом свобод и балансом для парламента. Но при этом президент не занимается ни НКРЭ, ни назначением комиссий и прокуроров, не вмешивается в следствие, не руководит Нацбанком и т.д. В этом смысле все, что сказала Тимошенко, мне симпатично", - отметил Аваков.

Сам факт обсуждения изменений Конституции в сторону "большего баланса власти и устранения дуализма власти" он назвал "позитивным шагом".

Напомним, 15 июня на всеукраинском форуме "Новый курс Украины" лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о необходимости ввести в Украине парламентскую форму правления канцлерского типа.

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