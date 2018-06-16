Рішення про передачу справ до Антикорупційного суду за ВР - президент

Президент Петро Порошенко вважає, що всі справи щодо корупційних злочинів мають бути передані до новоствореного Антикорупційного суду.

Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам, показаному в суботу.

За його словами, парламент, як незалежний орган, може прийняти рішення щодо норми закону "Про Вищий антикорупційний суд", що встановлює можливість розгляду апеляцій по корупційних справах в судах загальної юрисдикції.

"Позиція президента є абсолютно чіткою – вона викладена, і я прошу це перевірити, в законопроекті, який був зареєстрований 22 грудня. В законопроекті ця норма була викладена абсолютно чітко: що всі справи, які на час створення Антикорупційного суду передані в будь-які суди, мають бути негайно переправлені в Антикорупційний суд", - цитує Порошенка його прес-служба.

Він також нагадав, що тоді були відповідні висновки Венеційської комісії, зокрема пункт 35, де зазначалось про принцип – "з чистого аркуша", і комітет без будь-яких погоджень прийняв позицію, що він враховує таким чином цю рекомендацію.

"Яка позиція і ставлення президента до цього? Вона не змінилась. Вона як була, що ми маємо всі справи передавати в Антикорупційний суд, як була задекларована в моєму варіанті, так і залишається такою", - підкреслив Порошенко.

"Парламент є незалежний орган, і будь-яке рішення парламенту з цього приводу я буду сприймати і схвалювати. Підтримають вони позицію президента – буду щасливий", - сказав він.

Порошенко підкреслив, що "ця норма – це є відповідальність і компетенція парламенту".

На думку президента, Антикорупційний суд може розглядати всі справи щодо корупційних злочинів не лише на етапі апеляції, а й на етапі першої інстанції.

7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

Міжнародна антикорупційна мережа Transparency International закликала змінити положення закону про Антикорупційний суд, яке дозволить затягувати судові процеси проти корупціонерів.

Зокрема, правка, про яку пише Transparency International, встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

Раніше у "ЦПК", повідомили, що правки не було у погоджувальній таблиці, викладеній на сайті Верховної Ради.

Така норма з’явилася в оприлюдненому тексті закону. Ця правка не була зачитана головою комітету правової політики та правосуддя Русланом Князевичем у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті.