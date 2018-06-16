Решение о передаче дел в Антикоррупционный суд за ВР - президент

Президент Петр Порошенко считает, что все дела о коррупционных преступлений должны быть переданы в новообразованный Антикоррупционный суд.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, показанном в субботу.

По его словам, парламент, как независимый орган, может принять решение относительно нормы закона "О Высшем Антикоррупционном суде", устанавливающей возможность рассмотрения апелляций по коррупционным делам в судах общей юрисдикции.

"Позиция президента является абсолютно четкой - она ​​изложена, и я прошу проверить, в законопроекте, который был зарегистрирован 22 декабря. В законопроекте эта норма была изложена абсолютно четко: что все дела, которые на время создания Антикоррупционного суда переданы в любые суды должны быть немедленно переправлены в Антикоррупционный суд", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

Он также напомнил, что тогда были соответствующие выводы Венецианской комиссии, в частности пункт 35, где отмечалось о принципе - "с чистого листа", и комитет без каких-либо согласований принял позицию, что он учитывает таким образом эту рекомендацию.

"Какая позиция и отношение президента к этому? Она не изменилась. Она как была, что мы должны все дела передавать в Антикоррупционный суд, как была задекларирована в моем варианте, так и остается такой", - подчеркнул Порошенко.

"Парламент является независимым органом, и любое решение парламента по этому поводу я буду воспринимать и одобрять. Поддержат они позицию президента - буду счастлив", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что "эта норма - это ответственность и компетенция парламента".

По мнению президента, Антикоррупционный суд может рассматривать все дела о коррупционных преступлениях не только на этапе апелляции, но и на этапе первой инстанции.

7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.



Международная антикоррупционная сеть Transparency International призвала изменить положение закона об Антикоррупционном суде, которое позволит затягивать судебные процессы против коррупционеров.

В частности, правка, о которой пишет Transparency International, устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будет рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

Ранее в "ЦПК", сообщили, что правки не было в согласительной таблице, изложенной на сайте Верховной Рады.

Такая норма появилась в обнародованном тексте закона. Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.