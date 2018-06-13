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Закон про Антикорупційний суд: TI закликали виправити положення про апеляцію

Середа, 13 червня 2018, 15:27

Міжнародна антикорупційна мережа Transparency International  закликала змінити положення закону про Антикорупційний суд, яке дозволить затягувати судові процеси проти корупціонерів.

Про це йдеться в заяві опублікованій на сайті організації.

Зокрема, правка, про яку пише Transparency International, встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

Зазначається, що в такому разі апеляція відбудеться в обхід Антикорупційного суду та в обхід попередніх домовленостей з міжнародними партнерами.

"Необхідно  терміново виправити цю помилку,  проголосувавши за відповідні зміни до закону. Ухвалена норма відкладає винесення остаточних рішень по справах НАБУ ще на кілька років. Ця норма означає, що саме тому президент має невідкладно подати зміни до закону та виправити цю помилку", — зазначив голова Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин.

В організації стверджують, що така норма затягне судовий процес над корупціонерами і найближчі вироки українці побачать не раніше, ніж через 2-3 роки.

14 червня закон набуде чинності – наступного дня після оприлюднення.

Раніше у "ЦПК", повідомили, що правки не було у погоджувальній таблиці, викладеній на сайті Верховної Ради.

Така норма з’явилася в оприлюдненому тексті закону. Ця правка не була зачитана головою комітету правової політики та правосуддя Русланом Князевичем у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті.

7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

Проте для самого створення суду потрібен ще один закон, заявляють окремі депутати та директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаАнтикорупційний судсуд
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