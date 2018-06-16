Порошенко: Закон про нацбезпеку можуть прийняти наступного тижня

Президент Петро Порошенко не виключає, що наступного тижня у Верховній Раді буде проголосований закон про національну безпеку.

Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам.

"Законом про національну безпеку ми продовжимо реформування сектору оборони і безпеки. В якій частині? Ми зробимо його більш прозорим, починаючи від фінансування і закінчуючи громадським контролем. Там буде низка дуже важливих вимог", - зазначив Порошенко.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада зможе винести документ на друге читання.

"Я буду робити все можливе, щоб це сталося якомога раніше. Бо в липні місяці у нас відбудуться дві важливі події – це саміт Україна-ЄС і саміт НАТО, де, я впевнений, питання України буде стояти дуже високо. Закон про національну безпеку – це буде план нашої співпраці з країнами НАТО", - підкреслив президент.

Як повідомлялося, 5 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про національну безпеку.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій очікує, що 21 червня парламент розгляне і прийме закон про національну безпеку.