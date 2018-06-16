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Порошенко: Закон о нацбезопасности могут принять на следующей неделе

Суббота, 16 июня 2018, 22:48

Президент Петр Порошенко не исключает, что на следующей неделе в Верховной Раде будет проголосован закон о национальной безопасности.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

"Законом о национальной безопасности мы продолжим реформирования сектора обороны и безопасности. В какой части? Мы сделаем его более прозрачным, начиная от финансирования и заканчивая общественным контролем. Там будет ряд очень важных требований", - отметил Порошенко.

Он выразил надежду, что Верховная Рада сможет вынести документ на второе чтение.

"Я буду делать все возможное, чтобы это произошло как можно раньше. Потому что в июле месяце у нас состоятся два важных события - это саммит Украина-ЕС и саммит НАТО, где, я уверен, вопрос Украины будет стоять очень высоко. Закон о национальной безопасности - это будет план нашего сотрудничества со странами НАТО", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, 5 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о национальной безопасности.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ожидает, что 21 июня парламент рассмотрит и примет закон о национальной безопасности.

Украинская правда
Темы: Порошенко
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