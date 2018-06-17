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Євродепутат: КиївПрайд отримав підтримку держави

Неділя, 17 червня 2018, 11:32

Депутат Європарламенту Ребекка Хармс вважає, що Марш рівності в Києві отримав повну підтримку державних інституцій і високо оцінила роботу правоохоронних органів.

"Я думаю, що це був "прайд", який отримав повну підтримку державних інституцій. Київська поліція і Нацполіція охороняли порядок дуже професійно", - сказала вона журналістам у неділю в Києві після завершення "Маршу рівності".

Євродепутат також зазначила, що марш пройшов під егідою плюралізму та рівності прав.

У свою чергу представник організації "Київ прайд" Руслана Панухник розповіла журналістам, що, за її оцінкою, в Марші рівності взяли участь 5-6 тисяч людей.

"Це вдвічі більше, ніж минулого року. Все пройшло без ексцесів, поліція забезпечила порядок, а наші волонтери забезпечили рух самої колони. Зараз учасники та учасниці роз'їхалися по шляхах відходів", - розповіла вона.

Разом з тим, Панухник зазначила, що організатори мають намір моніторити ситуацію в Києві до кінця дня, "щоб розуміти, що все закінчилося безпечно".

Як передає "Інтерфакс-Україна", в даний час більшість учасників заходу вже розійшлися, і правоохоронці готуються відновити перекритий з 18:00 суботи рух автотранспорту в частині міста за маршрутом проходження колони, а також прилеглими вулицями.

Як повідомлялося, за даними УП від співрозмовників з правоохоронних органів, у Марші рівності в неділю взяли участь 3-3,5 тисячі людей

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄвропарламентЛГБТКиїв
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