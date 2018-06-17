Евродепутат: КиевПрайд получил поддержку государства

Депутат Европарламента Ребекка Хармс считает, что Марш равенства в Киеве получил полную поддержку государственных институций и высоко оценила работу правоохранительных органов.

"Я думаю, что это был "прайд", который получил полную поддержку государственных институций. Киевская полиция и Нацполиция охраняли порядок очень профессионально", - сказала она журналистам в воскресенье в Киеве после завершения "Марша равенства".

Евродепутат также отметила, что марш прошёл под эгидой плюрализма и равенства прав.

В свою очередь представитель организации "Киев прайд" Руслана Панухник рассказала журналистам, что, по ее оценке, в Марше равенства приняли участие 5-6 тысяч человек.

"Это в два раза больше, чем в прошлом году. Все прошло без эксцессов, полиция обеспечила порядок, а наши волонтеры обеспечили движение самой колоны. Сейчас участники и участницы разъехались по путям отходов", - рассказала она.

Вместе с тем, Панухник отметила, что организаторы намерены мониторить ситуацию в Киеве до конца дня, "чтобы понимать, что все закончилось безопасно".

Как передает "Интерфакс-Украина", в настоящее время большинство участников мероприятия уже разошлись, и правоохранители готовятся возобновить перекрытое с 18:00 субботы движение автотранспорта в части города по маршруту следования колонны, а также по близлежащим улицам.

Как сообщалось, по данным УП от собеседников из правоохранительных органов, в Марше равенства в воскресенье приняли участие 3-3,5 тысячи человек.