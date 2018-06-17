Спецдоповідач ООН: в Україні значно поменшало випадків катувань

Спеціальний доповідач ООН щодо запобігання тортурам Нільс Мельцер заявляє, що в Україні після 2016 року значно поменшало випадків нелюдського ставлення та катувань.

Про це він розповів в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" після того, як у травні-червні оцінював ситуацію щодо заборони катувань в Україні.

"Мушу сказати, що після 2016 року випадків нелюдського ставлення, катувань на території, контрольованій владою України, значно поменшало", - сказав Мельцер.

За його словами, в 2014-2016 роках "була досить поширена практика незаконних тримань під вартою, нелюдського ставлення, але відтоді ситуація з цим поліпшилася".

Він зазначив, що "в ІТТ ситуація вже більш-менш нормальна".

Однак, за словами Мельцера, заяви про неналежне ставлення стосуються саме затримання — до того, як людину офіційно беруть під варту і реєструють її в журналі.

"А це може тривати три дні й більше. Коли людину тримають не офіційно в камері у відділку поліції, а десь у підвалі або навіть у кабінетах слідчих, оперативників. Там можуть застосовувати серйозні побиття та катування", - сказав він.

Спецдоповідач ООН розповів, що для катування використовують електрошокери, людей підвішують у наручниках.

"Навіть 14-літні чітко описали, як виконувалася щодо них ця процедура. Розповідали й про те, що на голову вдягали поліетиленові пакети, замотували липкою стрічкою на шиї, аби зробити придушення. Крім того, бували ще й усні погрози: насильства, побиття, сексуального насильства", - зазначив він.

Мельцер підкреслив, що ефективність діяльності поліцейських не має оцінюватися за плановими показниками.

Відповідаючи на питання про наявність так званих "таємних в'язниць СБУ", спецдоповідач ООН сказав: "Ми зустрічалися з керівництвом СБУ, саме вони й заявили, що таких місць уже немає".

Втім, за словами Мельцера, основним джерелом інформації для нього були особи, які звільнилися або яких перевели в офіційні місця тримання з неофіційних.

"Ніхто нам не заявляв, що після 2016 року когось десь тримали в якихось місцях тримання СБУ. Говорили, що якісь невідомі десь тримали декілька днів, поки вони не погоджувалися визнати вину. Потім цих людей висаджували десь на вулиці, а вже через кілька хвилин їх забирала СБУ й офіційно везла на допит. Чи це збіг? Не думаю. Тобто методи в них еволюціонують. Заяв про такі порушення стає все менше. На мою особисту думку, цю проблему вже більш-менш вирішено", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Мельцер разом зі своєю командою з 20 травня до 8 червня в Україні оцінював загальну ситуацію щодо заборони катувань або інших видів поводження, що принижують людську гідність.

15 березня "Громадське" опублікувало фільм-розслідування, який свідчить про фунціонування ізолятора Харківського управління СБУ, який офіційно не працює.

Журналісти побували в ізоляторі та перевірили детальні свідчення чоловіків, які стверджують, що там утримувалися.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заперечує факт існування такого ізолятора.