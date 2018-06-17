Спецдокладчик ООН: в Украине стало меньше случаев пыток

Специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер заявляет, что в Украине после 2016 года стало значительно меньше случаев нечеловеческого отношения и пыток.

Об этом он рассказал в интервью "Зеркалу недели" после того, как в мае-июне оценивал ситуацию о запрете пыток в Украине.

"Должен сказать, что после 2016 года случаев нечеловеческого отношения, пыток на территории, контролируемой властями Украины, стало значительно меньше", - сказал Мельцер.

По его словам, в 2014-2016 годах "была достаточно распространена практика незаконных держаний под стражей, бесчеловечного отношения, но с тех пор ситуация с этим улучшилась".

Он отметил, что "в ИВС ситуация уже более-менее нормальная".

Однако, по словам Мельцера, заявления о ненадлежащем отношении касаются именно задержания - до того, как человека официально берут под стражу и регистрируют ее в журнале.

"А это может длиться три дня и больше. Когда человека держат не официально в камере в отделении полиции, а где-то в подвале или даже в кабинетах следователей, оперативников. Там могут применять серьезные избиения и пытки", - сказал он.

Спецдокладчик ООН рассказал, что для пыток используют электрошокеры, людей подвешивают в наручниках.

"Даже 14-летние четко описали, как выполнялась с ними эта процедура. Рассказывали и о том, что на голову надевали полиэтиленовые пакеты, заворачивали липкой лентой на шее, чтобы сделать удушение. Кроме того, бывали еще и устные угрозы: насилия, избиения, сексуального насилия", - отметил он.

Мельцер подчеркнул, что эффективность деятельности полицейских не должна оцениваться по плановым показателям.

Отвечая на вопрос о наличии так называемых "тайных тюрем СБУ", спецдокладчик ООН сказал: "Мы встречались с руководством СБУ, именно они и заявили, что таких мест уже нет".

Впрочем, по словам Мельцера, основным источником информации для него были лица, которые освободились или которых перевели в официальные места содержания из неофициальных.

"Никто нам не заявлял, что после 2016 года кого-то где-то держали в каких-то местах содержания СБУ. Говорили, что какие-то неизвестные где-то держали несколько дней, пока они не соглашались признать вину. Потом этих людей высаживали где-то на улице, а уже через несколько минут их забирала СБУ и официально везла на допрос. Совпадение ли это? Не думаю. То есть методы у них эволюционируют. Заявлений о таких нарушениях становится все меньше. По моему личному мнению, эта проблема уже более или менее решена", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Мельцер вместе со своей командой с 20 мая по 8 июня в Украине оценивал общую ситуацию о запрете пыток или других видов обращения, унижающих человеческое достоинство.

15 марта "Громадське" опубликовало фильм-расследование, свидетельствующее о функционировании изолятора Харьковского управления СБУ, который официально не работает.

Журналисты побывали в изоляторе и проверили подробные показания мужчин, которые утверждают, что там содержались.

Председатель СБУ Василий Грицак отрицает факт существования такого изолятора.