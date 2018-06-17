У Києві родини полонених українських військових показали Путіну "червону картку"

У Києві на Майдані Незалежності правозахисники і сім'ї полонених українських військовослужбовців провели акцію "Червона картка для Путіна" (#RedCard4Putin).

Як повідомляє Радіо Свобода, завданням акції її організатори називають необхідність привернути увагу української влади, міжнародних організацій (ОБСЄ, Ради Європи) до проблеми захисників України, які опинились у полоні або є заручниками угруповань "ЛДНР".

"Зв’язок з нашими в’язнями в oкупованих Донецьку і Луганську відсутній, тамтешня "влада" утримує їх у жахливих умовах, що не відповідає вимогам Женевської конвенції щодо утримання військовополонених, хоча фактично наші хлопці є військовополоненими, а не заручниками", - зазначають організатори акції.

Учасники акції додають, що переговори щодо звільнення або обміну полонених проходять дуже складно, і це визнають представники України на переговорах у Мінську.

Про початок глобальної кампанії "Червона картка для Путіна" оголосили 13 червня, аби під час Чемпіонату світу з футболу, що проходить в РФ, тиснути на російську владу з вимогою звільнення політв’язнів, серед яких близько 70 українців.

Раніше у Службі безпеки повідомили, що отримали свідчення від майже 500 осіб, які були в полоні бойовиків ОРДЛО, про катування та психологічне знущання.

Нагадаємо, 9 червня президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо звільнення політв’язнів Кремля. Сторони домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян.

14 червня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

16 червня український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що у Росії відбувається процес затягуваннявідвідування громадян України, які тримаються на території РФ. Також вона підтвердила, що на 18 червня заплановано її зустріч з уповноваженою з прав людини РФ.