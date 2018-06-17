Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві родини полонених українських військових показали Путіну "червону картку"

Неділя, 17 червня 2018, 20:16

У Києві на Майдані Незалежності правозахисники і сім'ї полонених українських військовослужбовців провели акцію "Червона картка для Путіна" (#RedCard4Putin).

Як повідомляє Радіо Свобода, завданням акції її організатори називають необхідність привернути увагу української влади, міжнародних організацій (ОБСЄ, Ради Європи) до проблеми захисників України, які опинились у полоні або є заручниками угруповань "ЛДНР".

"Зв’язок з нашими в’язнями в oкупованих Донецьку і Луганську відсутній, тамтешня "влада" утримує їх у жахливих умовах, що не відповідає вимогам Женевської конвенції щодо утримання військовополонених, хоча фактично наші хлопці є військовополоненими, а не заручниками", - зазначають організатори акції.

 

Учасники акції додають, що переговори щодо звільнення або обміну полонених проходять дуже складно, і це визнають представники України на переговорах у Мінську.

Про початок глобальної кампанії "Червона картка для Путіна" оголосили 13 червня, аби під час Чемпіонату світу з футболу, що проходить в РФ, тиснути на російську владу з вимогою звільнення політв’язнів, серед яких близько 70 українців. 

Раніше у Службі безпеки повідомили, що отримали свідчення від майже 500 осіб, які були в полоні бойовиків ОРДЛО, про катування та психологічне знущання.

Нагадаємо, 9 червня президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо звільнення політв’язнів Кремля.  Сторони домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян.

14 червня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

16 червня український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що у Росії відбувається процес затягуваннявідвідування громадян України, які тримаються на території РФ. Також вона підтвердила, що на 18 червня заплановано її зустріч з уповноваженою з прав людини РФ. 

Теми: полоненіакціїДонбасполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
полонені
"Вони не вважають тебе за людину". Історії жінок, які пережили російський полон
Ворог збільшив кількість фейків про полонених українських бійців
"Редіс" зустрівся з особовим складом і найближчим часом стане в стрій – "Азов"
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: