В Киеве семьи пленных украинских военных показали Путину "красную карточку"

В Киеве на Майдане Независимости правозащитники и семьи пленных украинских военнослужащих провели акцию "Красная карточка для Путина" (#RedCard4Putin).

Как сообщает Радио Свобода, задачей акции ее организаторы называют необходимость привлечь внимание украинской власти, международных организаций (ОБСЕ, Совета Европы) к проблеме защитников Украины, которые оказались в плену или являются заложниками группировок "ЛДНР".

"Связь с нашими пленными в оккупированных Донецке и Луганске отсутствует, местная "власть" удерживает их в ужасных условиях, которые не соответствует требованиям Женевской конвенции по содержанию военнопленных, хотя фактически они являются военнопленными, а не заложниками", - отмечают организаторы акции.

Участники акции добавляют, что переговоры по освобождению или обмену пленными проходят очень сложно, и это признают представители Украины на переговорах в Минске.

О начале глобальной кампании "Красная карточка для Путина" объявили 13 июня, чтобы во время Чемпионата мира по футболу, который проходит в РФ, оказать давление на российские власти с требованием освободить политзаключенных, среди которых около 70 украинцев.

Ранее в Службе безопасности сообщили, что получили свидетельство от почти 500 человек, которые были в плену боевиков ОРДЛО, о пытках и психологическом издевательстве.

Напомним, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

14 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа.

16 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в России происходит процесс затягивания посещения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ. Также она подтвердила, что на 18 июня запланирована ее встреча с уполномоченным по правам человека РФ.