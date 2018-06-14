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Омбудсмени України та РФ домовилися відвідати по 34 в'язні – ЗМІ

Четвер, 14 червня 2018, 13:15

Уповноважені з прав людини Росії та України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн.

Про це заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова журналістам у Єкатеринбурзі, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Ми обмінялися списками, в кожному списку по 34 людини. Перший наш спільний візит в рамках моніторингу утримання під вартою громадян Росії і України на території наших держав відбудеться в суботу в Омську, ІК-6", – сказала Москалькова.

Вона зазначила, що планує відвідати в Україні, в тому числі, журналіста Кирила Вишинського, активістку "Волонтеров победы" Олену Одновол, російських військовослужбовців Олександра Баранова та Максима Одинцова, колишнього військовослужбовця Віктора Агєєва та інших.

Першим місцем, яке відвідає Москалькова, стане СІЗО Херсона, де утримують Вишинського, вона вилетить туди в понеділок, 18 червня.

"У нас є дорожня карта, все розписано по днях. Ми плануємо завершити (відвідування) до серпня, якщо не буде ніяких перешкод", – додала уповноважений з прав людини.

"Людмила Денісова планує відвідати, та просить надати в цьому сприяння мене і органи влади, Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Дмитра Штиблікова, Романа Сущенка, Олександра Кольченка та інших", - повідомила Москалькова. Перший візит Денисової відбудеться в суботу в Омськ, де вона відвідає Штиблікова.

За її словами, українська чиновниця має намір відвідати, в тому числі Крим, де в СІЗО Сімферополя утримуються громадяни України Володимир Балух, Володимир Дудка, Олексій Бессарабов, Євген Панов і Андрій Захтей.

Москалькова зазначила, що направила керівникам слідчих органів запити на відвідування Денісової тих обвинувачених, які перебувають у СІЗО, і чекає на відповіді.

9 червня Петро Порошенко провів телефонну розмову з Володимиром Путіним щодо звільнення політв’язнів Кремля. 

У прес-службі Порошенка додали, що сторони домовились про те, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідують ув'язнених громадян.

Як повідомлялося, український режисер Олег Сенцов, затриманий в Криму в 2014 році і засуджений до 20 років, голодує з 14 травня.

Він вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова та інших політичних в'язнів Кремля.

13 червня стало відомо, що Сенцов знаходиться в санчастині колонії міста Лабитнангі, і припиняти голодування не збирається.

Теми: заручникиполітв'язніРосіяправа людини
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