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Сироїд каже, що законопроект про нацбезпеку не готовий

Понеділок, 18 червня 2018, 12:55

Законопроект про національну безпеку і оборону не готовий до другого читання і не відповідає стандартам НАТО.

Про це під час погоджувальної ради 18 червня заявила віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

"Законопроект про національну безпеку і оборону не готовий до другого читання. Навіть той проект закону, який був внесений президентом, це порожнеча на 35-ти сторінках. Президент, до речі, і сам це визнав, він сказав, що це є величезний прогрес, який закріплює статус-кво. Тепер ми будемо знати, що реформи і прогрес, це, виявляється, рух на місці", - сказала Сироїд.

За її словами, підготовлений до другого читання законопроект повертає Україну до "брежнєвського авторитаризму".

"Відповідно до того, що запропоновано законопроектом, міністр оборони перетворюється в міністра збройних сил і, в принципі, його можна безболісно ліквідувати, натомість величезні повноваження отримує прокуратура, це напевно для  того, щоби військові прокурори могли краще заробляти на тому, що будуть грабувати військовослужбовців, чим вони сьогодні успішно займаються", - припустила вона.

"В законопроекті немає ані стандартів командування і управління відповідно до НАТО, ані парламентського контролю за розвідкою, ані парламентського контролю за оборонним бюджетом", - наголосила нардеп.

Сироїд вважає, що законопроект має забезпечити "можливість для президента і секретаря РНБО разом з іншими заробляти на оборонному бюджеті".

5 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про національну безпеку.

9 червня спікер Верховної Ради Андрій Парубій сказав, що очікує, що закон про нацбезпеку приймуть 21 червня.

5 квітня у ВР Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що президентський законопроект готували з залученням експертів НАТО, Євросоюзу й США.

За словами Турчинова, закон має стати "ключовим інструментом реформування у сфері національної безпеки", запровадження стандартів Північноатлантичного альянсу в Україні.

За його словами, цей документ – "рамковий", він визначає лише загальні обриси системи забезпеченні нацбезпеки і "фундаментальні національні інтереси": забезпечення державного суверенітету й територіальної цілісності, інтеграція України в європейський політичний, економічний і правовий простір, набуття членства у ЄС та НАТО.

У проекті закону йдеться про керівництво та управління Збройними силами, іншими органами сектору безпеки й оборони, гарантію цивільного контролю за сектором безпеки й оборони – зокрема, з боку Верховної Ради та громадянського суспільства.

Альона Мазуренко, УП
Теми: законодавствоНАТОВерховна Рада
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