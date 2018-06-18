Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сыроид говорит, что законопроект о нацбезопасности не готов

Понедельник, 18 июня 2018, 12:55

Законопроект о национальной безопасности и обороне не готов ко второму чтению и не соответствует стандартам НАТО.

Об этом в ходе согласительного совета 18 июня заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Законопроект о национальной безопасности и обороне не готов ко второму чтению. Даже тот проект закона, который был внесен президентом, это пустота на 35-ти страницах. Президент, кстати, и сам это признал, он сказал, что это огромный прогресс, который закрепляет статус-кво. Теперь мы будем знать, что реформы и прогресс, это, оказывается, движение на месте", - сказала Сыроид.

По ее словам, подготовленный ко второму чтению законопроект возвращает Украину к "брежневскому авторитаризму".

"В соответствии с тем, что предложено законопроектом, министр обороны превращается в министра вооруженных сил и, в принципе, его можно безболезненно ликвидировать, зато огромные полномочия получает прокуратура, это наверное для того, чтобы военные прокуроры могли лучше зарабатывать на том, что будут грабить военнослужащих, чем они сегодня успешно занимаются", - предположила она.

"В законопроекте нет ни стандартов командования и управления в соответствии с НАТО, ни парламентского контроля за разведкой, ни парламентского контроля за оборонным бюджетом", - отметила нардеп.

Сыроид считает, что законопроект должен обеспечить "возможность для президента и секретаря СНБО вместе с другими зарабатывать на оборонном бюджете".

5 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о национальной безопасности.

9 июня спикер Верховной Рады Андрей Парубий сказал, что ожидает, что закон о нацбезопасности примут 21 июня.

5 апреля в ВР секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что президентский законопроект готовили с привлечением экспертов НАТО, Евросоюза и США.

По его словам, этот документ – "рамочный", он определяет лишь общие очертания системы обеспечении нацбезопасности и "фундаментальные национальные интересы": обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое и правовое пространство, обретение членства в ЕС и НАТО.

В проекте закона речь идет о руководстве и управления Вооруженными силами, другими органами сектора безопасности и обороны, гарантии гражданского контроля над сектором безопасности и обороны – в частности, со стороны Верховной Рады и гражданского общества.

Алена Мазуренко, УП
Темы: законодательствоНАТОВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
законодательство
Президент подписал закон, облегчающий военным увольнение в запас
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
С 11 июля в Украине вводятся очередные ограничения по табачным изделиям
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: