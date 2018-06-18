Сыроид говорит, что законопроект о нацбезопасности не готов

Законопроект о национальной безопасности и обороне не готов ко второму чтению и не соответствует стандартам НАТО.

Об этом в ходе согласительного совета 18 июня заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Законопроект о национальной безопасности и обороне не готов ко второму чтению. Даже тот проект закона, который был внесен президентом, это пустота на 35-ти страницах. Президент, кстати, и сам это признал, он сказал, что это огромный прогресс, который закрепляет статус-кво. Теперь мы будем знать, что реформы и прогресс, это, оказывается, движение на месте", - сказала Сыроид.

По ее словам, подготовленный ко второму чтению законопроект возвращает Украину к "брежневскому авторитаризму".

"В соответствии с тем, что предложено законопроектом, министр обороны превращается в министра вооруженных сил и, в принципе, его можно безболезненно ликвидировать, зато огромные полномочия получает прокуратура, это наверное для того, чтобы военные прокуроры могли лучше зарабатывать на том, что будут грабить военнослужащих, чем они сегодня успешно занимаются", - предположила она.

"В законопроекте нет ни стандартов командования и управления в соответствии с НАТО, ни парламентского контроля за разведкой, ни парламентского контроля за оборонным бюджетом", - отметила нардеп.

Сыроид считает, что законопроект должен обеспечить "возможность для президента и секретаря СНБО вместе с другими зарабатывать на оборонном бюджете".

5 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о национальной безопасности.

9 июня спикер Верховной Рады Андрей Парубий сказал, что ожидает, что закон о нацбезопасности примут 21 июня.

5 апреля в ВР секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что президентский законопроект готовили с привлечением экспертов НАТО, Евросоюза и США.



По его словам, этот документ – "рамочный", он определяет лишь общие очертания системы обеспечении нацбезопасности и "фундаментальные национальные интересы": обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое и правовое пространство, обретение членства в ЕС и НАТО.

В проекте закона речь идет о руководстве и управления Вооруженными силами, другими органами сектора безопасности и обороны, гарантии гражданского контроля над сектором безопасности и обороны – в частности, со стороны Верховной Рады и гражданского общества.