Минюст просит суд запретить партию экс-министра Клименко

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Понедельник, 18 июня 2018, 13:52

Министерство юстиции просит суд запретить партию "Успішна країна" экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

"Истец просит суд запретить и принудительно распустить (ликвидировать) политическую партию "Успішна країна",  – говорится в сообщении.

В суде также отметили, что третьими лицами в иске указаны Генеральная прокуратура и Служба безопасности.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу", – говорят в пресс-службе.

На сайте судебной власти иск Минюста уже зарегистрирован, определен судья, который будет его рассматривать, однако дата заседания еще не указана.

Александр Клименко возглавлял Государственную налоговую службу в 2011-2012 годах, а в 2012-2014 – Министерство доходов и сборов.

После Революции Достоинства Клименко сбежал из Украины.

Его подозревают в том, что он незаконно компенсировал НДС фиктивным предприятиям и завладел госсредствами на сумму 3,166 млрд грн, "которые были распределены между участниками преступной организации" Януковича.

1 марта 2017 года Голосеевский райсуд Киева разрешил заочное расследование в отношении Клименко. 21 апреля 2017 года Главная военная прокуратура Генпрокуратуры завершила досудебное расследование против Клименко.

28 июля 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что сумма арестованного имущества Клименко и его дочерних компаний достигает 6 миллиардов гривен.

Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что полиция собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Клименко нанесла государству ущерб из-за непоступления в бюджет налогов на сумму 95,921 млрд гривен.

Больше о партии читайте в материале "Успешная страна" Александра Клименко. Кто финансирует "пятую колонну"

Темы: Клименко Минюст суд
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