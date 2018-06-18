САП не в курсі рішення суду про відновлення розслідування щодо Злочевського

У Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі про рішення суду щодо поновлення кримінального провадження, в якому фігурує екс-міністр екології Микола Злочевський, дізналися зі ЗМІ.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в САП.

"По Злочевському ми ще не знаємо, бо нам про цей суд нічого не було відомо. Ні викликів не надходило, ні взагалі інформації, що це рішення оскаржується", – зазначив співрозмовник УП.

В САП зазначили, що ця справа до закриття 10 місяців взагалі не розслідувалась Національним антикорупційним бюро.

Як повідомлялось, журналісти дізнались, що Солом'янський райсуд Києва поновив розслідування проти екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою.

У січні 2015 року ГПУ оголосила Злочевського у розшук.

Пізніше з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

У грудні 2016 року журналісти помітили Злочевського на зустрічі народним депутатом від БПП Ігорем Кононенком у Відні, що сам Кононенко спростовував.

У січні 2018 року, Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявив, що Злочевський заплатив $100 млн за закриття проти нього кримінальної справи та розблокування активів в Україні.

Основна частина родовищ, якими в даний час оперують компанії з Burisma Holdings, була видана за два періоди.

Перший припав на 2003-2004 рр., коли Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів, який мав у той час право розпорядження спеціальними дозволами (ліцензіями) на право користування надрами.

Другий - на 2010-2012 рр., коли Злочевський керував Міністерством охорони навколишнього природного середовища, якому підзвітна Державна служба геології та надр - єдиний на сьогодні розпорядник спецдозволів на користування надрами в країні.

Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.