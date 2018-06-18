САП не в курсе решения суда о возобновлении расследования по Злочевскому

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Понедельник, 18 июня 2018, 15:55

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре о решении суда о возобновлении уголовного производства, в котором фигурирует экс-министр экологии Николай Злочевский, узнали из СМИ.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в САП.

"По Злочевскому мы еще не знаем, потому что нам об этом суде ничего не было известно. Ни вызовов не поступало, ни вообще информации, что это решение обжалуется", - отметил собеседник УП.

В САП отметили, что это дело до закрытия 10 месяцев вообще не расследовалось Национальным антикоррупционным бюро.

Как сообщалось, накануне журналисты узнали, что Соломенский райсуд Киева возобновил расследование против экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой.

В январе 2015 года ГПУ объявила Злочевского в розыск.

Позже с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.

В декабре 2016 года журналисты заметили Злочевского на встрече с народным депутатом от БПП Игорем Кононенко в Вене. Сам Кононенко факт встречи опровергал.

Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

В январе 2018 года, Burisma заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.

Нардеп-беглец Александр Онищенко заявил, что Злочевский заплатил $ 100 млн за закрытие против него уголовного дела и разблокирования активов в Украине.

Основная часть месторождений, которыми в настоящее время оперируют компании с Burisma Holdings, была выдана за два периода.

Первый пришелся на 2003-2004 гг., когда Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов, имевший в то время право распоряжения специальными разрешениями (лицензиями) на право пользования недрами.

Второй - на 2010-2012 гг., когда Злочевский руководил Министерством охраны окружающей природной среды, которому подотчетна Государственная служба геологии и недр - единственный на сегодня распорядитель спецразрешений на пользование недрами в стране.

Также сообщалось, что фирма министра экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николая Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.

Украинская правда
Темы: Злочевский Антикоррупционная прокуратура НАБУ
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