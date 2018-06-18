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Побитий херсонський журналіст впізнав своїх нападників

Понеділок, 18 червня 2018, 19:23
Побитий херсонський журналіст впізнав своїх нападників

Херсонський журналіст Сергій Нікітенко вважає, що його побили ті ж люди, які раніше напали на лідера одеського "Автомайдану" Віталія Устименка.

Про це журналіст написав у Facebook.

"Мені скинули фото нападників на Віталія Устименко в Одесі, і я з 90% впевненістю можу заявити – вранці на мене нападали ці ж люди", – заявив Нікітенко.

Він стверджує, що "такого збігу просто не може бути".

"Це означає, що ми маємо справу з чимось серйозним. І це щось постійно поруч з нами", – зазначив журналіст.

фото нападників на Устименка, оприлюднені
фото нападників на Устименка, оприлюднені "Автомайданом"
 
фото нападників на Устименка, оприлюднені "Автомайданом"

Вранці 18 червня у Херсоні побили журналіста, керівника інформаційно-аналітичного сайту "Мост" Сергія Нікітенка.

Юрист Масі Найєм написав, що на Нікітенка "напали два хлопці, били сильно, ногами – потім втекли".

Поліція Херсонської області повідомила, що відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.345-1 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо журналіста) – і проводить першочергові слідчі дії.

25 травня 2016 року на Нікітенка напали на площі Свободи в Херсоні під час мітингу з нагоди визволення Надії Савченко: колишній банкір Тарас Бурда розбив журналісту голову його ж планшетом, коли Сергій знімав мітинг.

5 червня у місті Одеса двоє невідомих напали з ножем на Віталія Устименка. Активіст отримав поранення сідниці.

У Нацполіції розповіли, що напад на активіста "Автомайдану" і члена Громадської ради при НАБУ Віталія Устименка розслідуватимуть як замах на вбивство.

Українська правда

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