Побитый херсонский журналист узнал нападвших на него
Херсонский журналист Сергей Никитенко считает, что его избили те же люди, которые ранее напали на лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко.
Об этом журналист написал в Facebook.
"Мне сбросили фото нападавших на Виталия Устименко в Одессе, и я с 90% уверенностью могу заявить – утром на меня нападали эти же люди", – заявил Никитенко.
Он утверждает, что "такого совпадения просто не может быть".
"Это значит, что мы имеем дело с чем-то серьезным. И это что-то постоянно рядом с нами", – отметил журналист.
Утром 18 июня в Херсоне побили журналиста, руководителя информационно-аналитическогосайта "Мост" Сергея Никитенко.
Юрист Маси Найем написал, что на Никитенко "напали два парня, били сильно, ногами – потом убежали".
Полиция Херсонской области сообщила, что открыла уголовное производство по ч.2 ст.345-1 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении журналиста) – и проводит первоочередные следственные действия.
25 мая 2016 года на Никитенко напали на площади Свободы в Херсоне во время митинга по случаю освобождения Надежды Савченко: бывший банкир Тарас Бурда разбил журналисту голову его же планшетом, когда Сергей снимал митинг.
5 июня в городе Одесса двое неизвестных напали с ножом на Виталия Устименко. Активист получил ранение.
В Нацполиции рассказали, что нападение на активиста "Автомайдана" и члена Общественного совета при НАБУ Виталия Устименко расследуют как покушение на убийство.
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