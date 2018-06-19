У Ляшка учасників "Маршу рівності" обізвали "збоченцями"

Депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук назвав збоченцями учасників недільного "Маршу рівності" і звинуватив у його проведення американського посла.

Під час розгляду у Верховній Раді законопроекту про удосконалення системи охорони культурної спадщини він заявив:

"У ці вихідні в Києві відбулася повна руйнація українського культурного простору. Заради акції збоченців обгородили в центрі Києва територію більшу, ніж країна Ватикан. Не пропускали людей додому без паспортів".

"Мирну акцію протесту проти цього маршу збоченців розігнали силовими методами. Розігнали християн-православних, християн-католиків, греко-католиків, протестантів! Розганяли всіх, хто виступає за збереження українських традиційних культурних цінностей і української родини", – обурився соратник Олега Ляшка.

"Чому це відбулося? Тому що українська влада перебуває під зовнішнім управлінням. Тому що у колоні збоченців йшла посол Сполучених Штатів Марі Йованович. Тому що вона робить усе, щоб розсварити український народ з американським народом", – додав Мосійчук.

На його думку, Йованович "організувала втручання у вибори президента США Дональда Трампа, направивши туди Ситника і групу народних депутатів"

"І вона пропонує збочення проти 95% українського населення Вимагаємо звернутися до Адміністрації президента США щодо її відкликання", – заявив Мосійчук.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко після його виступу закликала колег до толерантності.

Вранці 17 червня у Києві пройшов "Марш рівності" (Київпрайд) за рівні права людей.

Перед цим націоналісти зайняли позиції неподалік від місця, де мав розпочатися марш, – поліція відтіснила їх і затримала частину радикально налаштованих людей.