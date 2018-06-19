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У Ляшко участников "Марша равенства" обозвали "извращенцами"

Вторник, 19 июня 2018, 11:39

Депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук назвал извращенцами участников воскресного "Марша равенства" и обвинил в его проведения американского посла.

При рассмотрении в Верховной Раде законопроекта об усовершенствовании системы охраны культурного наследия он заявил:

"В эти выходные в Киеве прошло полное разрушение украинского культурного пространства. Ради акции извращенцев огородили в центре Киева территорию большую, чем страна Ватикан. Не пропускали людей домой без паспортов".

"Мирную акцию протеста против этого марша извращенцев разогнали силовыми методами. Разогнали христиан-православных, христиан-католиков, греко-католиков, протестантов! Разгоняли всех, кто выступает за сохранение украинских традиционных культурных ценностей и украинской семьи", – возмутился соратник Олега Ляшко.

"Почему это произошло? Потому что украинские власти находится под внешним управлением. Потому что в колонне извращенцев шла посол Соединенных Штатов Мари Йованович. Потому что она делает все, чтобы поссорить украинский народ с американским народом", – добавил Мосийчук.

По его мнению, Йованович "организовала вмешательство в выборы президента США Дональда Трампа, направив туда Сытника и группу народных депутатов"

"И она предлагает извращения против 95% украинского населения. Требуем обратиться к Администрации президента США (с призывом) о ее отзыве", – заявил Мосийчук.

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко после его выступления призвала коллег к толерантности.

Утром 17 июня в Киеве прошел "Марш равенства" (Киевпрайд) за равные права людей.

Перед этим националисты заняли позиции неподалеку от места, где должен был начаться марш, – полиция оттеснила их и задержала часть радикально настроенных людей.

Алена Рощенко, УП

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Темы: МосийчукРадикальная партияакцииправа человека
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