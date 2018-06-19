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Затриманий під Радою мітингувальник був напідпитку - поліція

Вівторок, 19 червня 2018, 13:45

Голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко заявив, що мітингувальник, який раніше був затриманий за напад на правоохоронця,  перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

Про це він сказав у коментарі журналістам у вівторок.

За його словами, що чоловік знаходиться у районному управлінні поліції, йому інкримінують статтю 345 Кримінального кодексу  (нанесення тілесних ушкоджень працівнику поліції).

"Крім того був проведений тест і виявлено, що він знаходиться у стані алкогольного сп'яніння, приблизно 1 проміле. Йому буде надана правова допомога, якщо знадобиться, і якщо знадобиться, то і медична допомога", - сказав Крищенко.

Керівник столичної поліції зазначив, що наразі під радою спокійно, правоохоронці ведуть переговори з мітингувальниками, намагаючись не конфліктувати.

Він додав, що до людей виходять і народні депутати, які пояснюють, що "не треба у такий спосіб вирішувати свої проблеми".

"Ще раз кажу, ми не будемо конфліктувати, йти на конфронтацію. Але спроби штурму Верховної Ради незаконні. Це неприпустимо і поліція цього не допустить, для виконання будь-яких вимог", - заявив Крищенко.

За його словами, наразі від дій мітингувальників постраждали три правоохоронця, у них легкі тілесні ушкодження.

Раніше у ході сутичок під радою був затриманий один із мітингувальників.

Як повідомлялося, під Верховною Радою учасники мітингу афганців та шахтарів намагаються штурмувати парламент.

Зранку 19 червня ветерани Афганістану перекрили у Києві вулицю Грушевського,висуваючи до влади соціальні вимоги. Також під парламентом мітингують шахтарі.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяКиївВерховна Радамітинги
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