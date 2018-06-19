Задержанный под Радой митингующий был пьян - полиция

Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что митингующий, который ранее был задержан за нападение на полицейского, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом он сказал в комментарии журналистам во вторник.

По его словам, мужчина находится в районном управлении полиции, ему инкриминируют статью 345 Уголовного кодекса (нанесение телесных повреждений работнику милиции).

"Кроме того был проведен тест и обнаружено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, примерно 1 промилле. Ему будет дана правовая помощь, если понадобится, и если понадобится, то и медицинская помощь", - сказал Крищенко.

Руководитель столичной полиции отметил, что сейчас под Радой спокойно, правоохранители ведут переговоры с митингующими, пытаясь не конфликтовать.

Он добавил, что к людям выходят и народные депутаты, которые объясняют, что "не надо таким образом решать свои проблемы ".

"Еще раз говорю, мы не будем конфликтовать, идти на конфронтацию. Но попытки штурма Верховной Рады незаконны. Это недопустимо и полиция этого не допустит, для выполнения каких-либо требований", - заявил Крищенко.

По его словам, сейчас от действий митингующих пострадали трое полицейских, у них легкие телесные повреждения.

Ранее в ходе столкновений под Радой был задержан один из митингующих.

Как сообщалось, в Верховной Радой митингующие афганцев и шахтеров пытаются штурмовать парламент.

С утра 19 июня ветераны Афганистана перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к властям социальные требования. Также под парламентом митингуют шахтеры.