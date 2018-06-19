Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержанный под Радой митингующий был пьян - полиция

Вторник, 19 июня 2018, 13:45

Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что митингующий, который ранее был задержан за нападение на полицейского, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом он сказал в комментарии журналистам во вторник.

По его словам, мужчина находится в районном управлении полиции, ему инкриминируют статью 345 Уголовного кодекса (нанесение телесных повреждений работнику милиции).

"Кроме того был проведен тест и обнаружено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, примерно 1 промилле. Ему будет дана правовая помощь, если понадобится, и если понадобится, то и медицинская помощь", - сказал Крищенко.

Руководитель столичной полиции отметил, что сейчас под Радой спокойно, правоохранители ведут переговоры с митингующими, пытаясь не конфликтовать.

Он добавил, что к людям выходят и народные депутаты, которые объясняют, что "не надо таким образом решать свои проблемы ".

"Еще раз говорю, мы не будем конфликтовать, идти на конфронтацию. Но попытки штурма Верховной Рады незаконны. Это недопустимо и полиция этого не допустит, для выполнения каких-либо требований", - заявил Крищенко.

По его словам, сейчас от действий митингующих пострадали трое полицейских, у них легкие телесные повреждения.

Ранее в ходе столкновений под Радой был задержан один из митингующих.

Как сообщалось, в Верховной Радой митингующие афганцев и шахтеров пытаются штурмовать парламент.

С утра 19 июня ветераны Афганистана перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к властям социальные требования. Также под парламентом митингуют шахтеры.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияКиевВерховная Радамитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: