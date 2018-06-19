Познер, Собчак та інші просять Путіна помилувати Сенцова

Відомі російські журналісти, режисери, актори звернулись до президента Росії Володимира Путіна з проханням помилувати українського політв’язня Олега Сенцова.

Їхню заяву опублікувало "Эхо Москвы".

"Необхідно проявити милосердя, щоб врятувати людське життя. Нам треба пом'якшувати політичний клімат в країні, миритися з сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо Вас", – йдеться в заяві.

Серед підписантів журналісти Володимир Познер та Ксенія Собчак, голова Роскіно Катерина Мцітурідзе, режисери Костянтин Бронзит, Андрій Звягінцев, Павло Лунгін, Юрій Норштейн, Олександр Сокуров, Валерій Тодоровський, Олексій Учитель, Олексій Федорченко, актриса Чулпан Хаматова.

"Людина вмирає. Ми не думаємо, що вина його настільки велика, щоб за неї давали 20 років. Він щирий і чесний у своїх переконаннях – його безстрокова голодовка це доводить", – зазначають вони.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що попередні домовленості з російською колегою щодо відвідування ув'язнених на території РФ та України, знову зірвані російською стороною.

Денісова мала, зокрема, поспілкуватися з Олегом Сенцовим

14 червня керівництво колонії, де утримується кримський режисер Олег Сенцоввідмовило український уповноваженій з прав людини у його відвіданні та наданні інформації про стан здоров’я.

Олега Сенцова затримали в Криму 10 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці терактів та засудили до 20 років позбавлення волі.

Сенцов голодує 33 день в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь".

Він вимагає відпустити всіх українців, які утримуються в РФ.

7 червня Американський ПЕН-центр написав про Сенцова Путіну і главі ФІФА.

Свої підписи під листом поставили 48 осіб, в тому числі письменники Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушді, Джонатан Франзен, Маргарет Етвуд, Пол Остер, співачка Патті Сміт, композитор Стівен Сондхайма і інші.

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