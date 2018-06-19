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Денісова: Домовленості з Москальковою знову зірвані

Вівторок, 19 червня 2018, 13:07
Денісова: Домовленості з Москальковою знову зірвані

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила, що попередні домовленості з російською колегою щодо відвідування ув'язнених на території РФ та України, знову зірвані російською стороною.

Про це вона написала у Facebook.

За її словами, на зустрічі ввечері 18 червня омбудсмени обговорили план дій щодо відвідування ув'язнених.

"Відповідно до наших попередніх домовленостей, які були на вечір 18-го червня, українською стороною було зроблено все можливе для мінімальних пересувань і максимального комфорту візитів Тетяни Москалькової до тих осіб, яких вона хотіла відвідати", - написала Денісова.

"В першу чергу, це Кирило Вишинський. Відбулися домовленості з усіма органами, які впливають на те, щоб переправити Вишинського в київський СІЗО. Такі згоди отримані від СБУ, під слідством якого знаходиться Вишинський, від слідчого, який веде його справу, і про супровід його в місто Київ домовилися з МВС", - додала вона.

Уповноважений України повідомила, що вона, у свою чергу, поїхала до Лабитнанги, де мала зустрітись із Уповноваженим з прав людини Ямало-Ненецького автономного округу, який мав супроводити її до колонії.

Денісова зазначила, що вона мала поспілкуватися з Олегом Сенцовим, а  Москалькова - з Вишинським та з росіянами Максимом Одинцовим та Олександром Барановим.

Вона додала, що після повернення російської колеги в Москву, планувалося спільне відвідування Романа Сущенка, а також Станіслава Клиха і Олександра Кольченка. А потім планувалося відвідати Миколу Карпюка у Володимирі, а пізніше здійснити візит в Ростов і Крим.

"Такі домовленості були на вчора. Втім, знову нічого не відбулося. Я знову змушена констатувати, що Тетяна Москалькова не приймає рішення, а лише артикулює те, що їй доручили донести. Мене знову запросили на переговори. Я їду, але…", - написала омбудсмен.

Як повідомлялося, Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова обговорила із російською колегою Тетяною Москальковою можливість синхронності їхніх перших відвідувань.

Раніше Тетяна Москалькова заявила, що провела важливу зустріч з українською колегою Людмилою Денісовою і спільно напрацювали "дорожню карту"відвідування ув'язнених в РФ і Україні.

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила, що її не допустили до ще одного бранця Кремля, українського журналіста Романа Сущенко.

14 червня керівництво колонії, де утримується кримський режисер Олег Сенцоввідмовило український уповноваженій з прав людини у його відвіданні та наданні інформації про стан здоров’я.

Також Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій не вдалося зустрітися в суботу, 16 червня, з політв'язнем Миколою Карпюком у російському Володимирі.

Як повідомлялося, 9 червня президент України Петро Порошенко зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну і говорив із ним про звільнення українців-політв’язнів. Вони домовилися, що уповноважені з прав людини обох країн відвідають своїх ув'язнених громадян.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

Українська правда

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Теми: УкраїнаРосіяполітв'язніправа людини
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