У Кремлі натякнули, як звільнити Сенцова

Для помилування українського режисера Олега Сенцова передбачена процедура, яка ініціюється самим засудженим.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

У той же час, за його словами, громадський резонанс не може вплинути на рішення суду.

"Резонанс громадський жодним чином не може вплинути на рішення суду Російської Федерації, що набрало чинності. Це абсолютно різні виміри", - сказав Пєсков журналістам.

Так він прокоментував інформацію про те, що низка російських режисерів та діячів культури опублікували звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням помилувати Сенцова.

Пєсков зазначив, що в Кремлі дізналися про це звернення із засобів масової інформації.

Ще у 2016 році Віра Савченко розповідала, що Сенцову запропонували написати прохання про помилування.

У березні 2018 року в Кремлі заявили, що Путін доручив своїй адміністрації опрацювати список на помилування 16 осіб, який йому передала Ксенія Собчак і в якому є Сенцов.

Олега Сенцова затримали в Криму 10 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці терактів та засудили до 20 років позбавлення волі.

Сенцов голодує 33 день в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь".

Він вимагає відпустити всіх українців, які утримуються в РФ.

7 червня Американський ПЕН-центр написав про Сенцова Путіну і главі ФІФА.

Свої підписи під листом поставили 48 осіб, в тому числі письменники Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушді, Джонатан Франзен, Маргарет Етвуд, Пол Остер, співачка Патті Сміт, композитор Стівен Сондхайма і інші.

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