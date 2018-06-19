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В Кремле намекнули, как освободить Сенцова

Вторник, 19 июня 2018, 14:51
В Кремле намекнули, как освободить Сенцова

Для помилования украинского режиссера Олега Сенцова предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

В то же время, по его словам, общественный резонанс не может повлиять на решение суда.

"Резонанс общественный никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Это совершенно разные измерения", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что ряд российских режиссеров и деятелей культуры опубликовали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова.

Песков отметил, что в Кремле узнали об этом обращении из средств массовой информации.

Еще в 2016 году Вера Савченко рассказывала, что Сенцову предложили написать прошение о помиловании.

В марте 2018 года в Кремле заявили, что Путин поручил своей администрации проработать список на помиловании 16 человек, который ему передала Ксения Собчак и в котором есть Сенцов.

Олега Сенцова задержали в Крыму 10 мая 2014. Его обвинили в подготовке терактов и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Сенцов голодает 33 день в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Он требует отпустить всех украинцев, содержащихся в РФ.

7 июня американский ПЕН-центр написал о Сенцове Путину и главе ФИФА.

Свои подписи под письмом поставили 48 человек, в том числе писатели Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушди, Джонатан Франзен, Маргарет Этвуд, Пол Остер, певица Патти Смит, композитор Стивен Сондхайм и другие.

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Темы: СенцовПутинРосcияполитзаключенные
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