Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Учасники ООС отримали право на соцгарантії бійців АТО

Вівторок, 19 червня 2018, 18:53

Верховна Рада поширила дію положень ряду законів, які стосуються проведення антитерористичної операції, на період здійснення операції Об’єднаних сил із забезпечення нацбезпеки у Донецькій та Луганській областях.

За ухвалення відповідного законопроекту № 8293 проголосували 236 депутатів, повідомляє "Укрінформ".

У законопроекті пропонується внести зміни до 19 законів.

Зазначається, що ухвалення цього законопроекту має сприяти забезпеченню належного рівня соціального захисту відповідних категорій громадян.

Як повідомлялося, відповідно до указу президента Петра Порошенка, на Донбасі 30 квітня завершилася широкомасштабна антитерористична операція та розпочалася операція Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської федерації на Донбасі.

У Міністерстві соціальної політики пояснювали, що учасники Антитерористичної операції не втратять ні свого статусу, ні пільг у зв’язку з завершенням АТО та початком Операції об'єднаних сил.

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіАТОзаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: