Учасники ООС отримали право на соцгарантії бійців АТО

Верховна Рада поширила дію положень ряду законів, які стосуються проведення антитерористичної операції, на період здійснення операції Об’єднаних сил із забезпечення нацбезпеки у Донецькій та Луганській областях.

За ухвалення відповідного законопроекту № 8293 проголосували 236 депутатів, повідомляє "Укрінформ".

У законопроекті пропонується внести зміни до 19 законів.

Зазначається, що ухвалення цього законопроекту має сприяти забезпеченню належного рівня соціального захисту відповідних категорій громадян.

Як повідомлялося, відповідно до указу президента Петра Порошенка, на Донбасі 30 квітня завершилася широкомасштабна антитерористична операція та розпочалася операція Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської федерації на Донбасі.

У Міністерстві соціальної політики пояснювали, що учасники Антитерористичної операції не втратять ні свого статусу, ні пільг у зв’язку з завершенням АТО та початком Операції об'єднаних сил.