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Участники ООС получили право на соцгарантии бойцов АТО

Вторник, 19 июня 2018, 18:53

Верховная Рада распространила действие положений ряда законов, касающихся проведения антитеррористической операции, на период осуществления операции Объединенных сил по обеспечению нацбезопасности в Донецкой и Луганской областях.

За принятие соответствующего законопроекта № 8293 проголосовали 236 депутатов, сообщает "Укринформ".

В законопроекте предлагается внести изменения в 19 законов.

Отмечается, что принятие этого законопроекта должно способствовать обеспечению надлежащего уровня социальной защиты соответствующих категорий граждан.

Как сообщалось, согласно указу президента Петра Порошенко, на Донбассе 30 апреля завершилась широкомасштабная антитеррористическая операция и началась операция Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе.

В Министерстве социальной политики объясняли, что участники Антитеррористической операции не потеряют ни своего статуса, ни льгот в связи с завершением АТО и началом операции объединенных сил.

Темы: Объединенные силы на ДонбассеАТОзаконодательство
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