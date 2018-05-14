У Мінсоцполітики розповіли, що буде з пільгами учасників АТО у зв'язку з ООС

Учасники Антитерористичної операції не втратять ні свого статусу, ні пільг у зв’язку з завершенням АТО та початком Операції об'єднаних сил.

Про це "Українській правді" повідомив головний спеціаліст відділу соціального захисту ветеранів Міністерства соціальної політики Олександр Курій.

"Законом не передбачено статусу "учасник АТО". Усі особи, що брали участь у бойових діях, мають статус учасника бойових дій, інваліда війни, а члени загиблих учасників отримують статус члена родини загиблого ветерана війни. Тому у зв’язку з завершенням АТО жодні статуси його учасників не зміняться", - сказав він.

За словами Курія, такі ж самі статуси матимуть і особи, задіяні у проведенні Операції об'єднаних сил.

"Особи, які є ветеранами війни, мають право на певні пільги, закріплені ст. 12 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Там у переліку 22 пункти, включно з тими, що щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом міністрів", - сказав Курій.

Він також додав, що наразі кількість учасників бойових дій з числа атошників становить приблизно 335 тисяч осіб, з яких близько 80% – це військовослужбовці ЗСУ.

"Завершилась одна операція, почалася інша, але на статус чи пільги учасників бойових дій, ветеранів війни це не вплине ніяк", - сказав Курій.

Він також зазначив, що наразі не йдеться про можливе скорочення якихось пільг.

"Може йтися лише про якісь додаткові пільги, якщо буде відповідне рішення влади", - підсумував Курій.

18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

20 лютого закон підписав президент, а 26 лютого він набув чинності.

Більше про закон про реінтеграцію читайте у матеріалі: Іменем Порошенка. Чи змінить війну закон про деокупацію Донбасу

Нововведенням законопроекту стало фактичне переформатування АТО в "заходи із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ".

6 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

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30 квітня президент Петро Порошенко закінчив АТО і почав операцію Об'єднаних сил. З початком ООС на Донбасі почав діяти особливий порядок.