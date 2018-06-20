У Турчинова з'явилася нова ідея, як дати відсіч Росії

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Середа, 20 червня 2018, 13:32

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає за необхідне створити в Україні стратегічну зброю стримування.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Турчинова, доки Україна не стала членом НАТО, вона змушена розраховувати виключно на саму себе.

"Що може зупинити агресивну ядерну країну від масштабного вторгнення? Тільки сучасна, потужна зброя стримування. Подобається нашим партнерам чи ні, але ми повинні працювати над такою зброєю стратегічного рівня, зброєю, яка може ефективно вражати ворога на будь-якій відстані", - заявив він.

Секретар зазначив, що пацифізму, який був наприкінці минулого століття, "вже немає, і, напевно, не буде".

"Будапештський меморандум, який давав нам в обмін на ядерне роззброєння гарантії безпеки, не вартий паперу, на якому був написаний", - підкреслив Турчинов.

На його думку, ніхто не має "ані морального, ані юридичного права" не дозволити Україні реалізувати таку ініціативу. "Така моя позиція", - додав секретар РНБО.

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Теми: зброя Турчинов РНБО
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