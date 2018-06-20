Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Турчинова появилась новая идея, как дать отпор России

Среда, 20 июня 2018, 13:32

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает необходимым создать в Украине стратегическое оружие сдерживания.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Турчинова, пока Украина не стала членом НАТО, она вынуждена рассчитывать исключительно на саму себя.

"Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только современное, мощное оружие сдерживания. Нравится нашим партнерам или нет, но мы должны работать над таким оружием стратегического уровня, оружием, которое может эффективно поражать врага на любом расстоянии", - заявил он.

Секретарь отметил, что пацифизма, который был в конце прошлого века, "уже нет, и, наверное, не будет".

"Будапештский меморандум, который давал нам в обмен на ядерное разоружение гарантии безопасности, не стоит бумаги, на которой он был написан", - подчеркнул Турчинов.

По его мнению, никто не имеет "ни морального, ни юридического права" не позволить Украине реализовать такую инициативу. "Такова моя позиция", - добавил секретарь СНБО.

Темы: оружиеТурчиновСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
оружие
Полевой госпиталь, "Леопарды", БТРы и "скорые": Испания объявила о помощи Украине
КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: