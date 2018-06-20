У Турчинова появилась новая идея, как дать отпор России

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Среда, 20 июня 2018, 13:32

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает необходимым создать в Украине стратегическое оружие сдерживания.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Турчинова, пока Украина не стала членом НАТО, она вынуждена рассчитывать исключительно на саму себя.

"Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только современное, мощное оружие сдерживания. Нравится нашим партнерам или нет, но мы должны работать над таким оружием стратегического уровня, оружием, которое может эффективно поражать врага на любом расстоянии", - заявил он.

Секретарь отметил, что пацифизма, который был в конце прошлого века, "уже нет, и, наверное, не будет".

"Будапештский меморандум, который давал нам в обмен на ядерное разоружение гарантии безопасности, не стоит бумаги, на которой он был написан", - подчеркнул Турчинов.

По его мнению, никто не имеет "ни морального, ни юридического права" не позволить Украине реализовать такую инициативу. "Такова моя позиция", - добавил секретарь СНБО.

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Темы: оружие Турчинов СНБО
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