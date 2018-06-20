Сутички в Харківській міськраді: двох жінок госпіталізували

1383 перегляди
Середа, 20 червня 2018, 14:16

Двох співробітниць Харківської міської ради госпіталізували в стані середньої тяжкості після того, як в будівлі під час сутички активістів та співробітників КП "Муніципальна охорона" розпилили газ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на директора департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрія Сидоренка.

"Дві жінки госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Одна – у 2-гу міську лікарню, інша – в 17-ту", - сказав Сидоренко.

За його словами, тих, кому стало зле через газ, – десятки людей.

"А якщо рахувати і депутатів, і працівників ЗМІ, які перебували в сесійній залі, – більше сотні", - підсумував Сидоренко.

Раніше поліція стверджувала, що станом на 12:00 середи в медичні установи за допомогою ніхто не звертався.

Як повідомлялося, 20 червня в приміщенні Харківської міської ради перед початком засідання відбулися зіткнення, невідомі розпилили газ і запалили димові шашки. 

Харківський міський голова Геннадій Кернес зазначив, що інциденти в міськраді почалися з того, що в сесійну залу не вдалося потрапити всім бажаючим "громадським активістам", після чого в хід пішли димові шашки. 

За фактом сутичок і запалювання димових шашок у будівлі Харківської міськради відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ – хуліганство.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Харків місцева влада
powered by lun.ua
По темі
Кернес озвучив свою версію подій у міськраді: киває на силовиків 20 червня 2018, 12:55
У Харківській міськраді сутички: розпилили газ і запалили "димовухи" 20 червня 2018, 11:02
Суд оштрафував харків'янку, яка виклала в Інтернет відео убивства кошеняти 18 червня 2018, 18:11
Усі новини
Головні новини
Денісова закликає омбудсмена РФ просити Путіна звільнити Сенцова
ЄС затвердив заходи у відповідь на мита США, у списку – віскі, джинси, мотоцикли
Керченський міст став серйозною загрозою безпеці України – Турчинов
За побиття прикордонників у кафе затримали двох осіб
Усі новини
здоров'я

12 простих кроків до здорового харчування

у топі

Креативне агентство Banda Agency потрапило до шорт-листа "Каннських левів"