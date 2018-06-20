Сутички в Харківській міськраді: двох жінок госпіталізували

Двох співробітниць Харківської міської ради госпіталізували в стані середньої тяжкості після того, як в будівлі під час сутички активістів та співробітників КП "Муніципальна охорона" розпилили газ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на директора департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрія Сидоренка.

"Дві жінки госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Одна – у 2-гу міську лікарню, інша – в 17-ту", - сказав Сидоренко.

За його словами, тих, кому стало зле через газ, – десятки людей.

"А якщо рахувати і депутатів, і працівників ЗМІ, які перебували в сесійній залі, – більше сотні", - підсумував Сидоренко.

Раніше поліція стверджувала, що станом на 12:00 середи в медичні установи за допомогою ніхто не звертався.

Як повідомлялося, 20 червня в приміщенні Харківської міської ради перед початком засідання відбулися зіткнення, невідомі розпилили газ і запалили димові шашки.

Харківський міський голова Геннадій Кернес зазначив, що інциденти в міськраді почалися з того, що в сесійну залу не вдалося потрапити всім бажаючим "громадським активістам", після чого в хід пішли димові шашки.

За фактом сутичок і запалювання димових шашок у будівлі Харківської міськради відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ – хуліганство.