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Стычки в Харьковском горсовете: двух женщин госпитализировали

Среда, 20 июня 2018, 14:16

Две сотрудницы Харьковского городского совета госпитализированы в состоянии средней тяжести после того, как в здании во время стычки активистов и сотрудников КП "Муниципальная охрана" был распылен газ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрия Сидоренко.

"Две женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести. Одна – во 2-ю городскую больницу, другая – в 17-ю", - сказал Сидоренко.

По его словам, тех, кому стало плохо из-за газа, – десятки человек.

"А если считать и депутатов, и работников СМИ, находившихся в сессионном зале, – больше сотни", - подытожил Сидоренко. 

Ранее полиция утверждала, что по состоянию на 12:00 среды в медицинские учреждения за помощью никто не обращался.

Как сообщалось, 20 июня в помещении Харьковского городского совета перед началом заседания произошли столкновения, неизвестные распылили газ и зажгли дымовые шашки.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес отметил, что инциденты в горсовете начались с того, что в сессионный зал не удалось попасть всем желающим "общественникам", после чего в ход пошли дымовые шашки.

По факту столкновений и зажигания дымовых шашек в здании Харьковского горсовета открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК – хулиганство.

Темы: Харьковместная власть
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