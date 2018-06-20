Порошенко: Операція об’єднаних сил ефективніша за АТО

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Середа, 20 червня 2018, 15:20

Президент Петро Порошенко вважає операцію Об’єднаних сил на сході України успішнішою за антитерористичну операцію.

Про це він написав у Twitter, посилаючись на дані штабу.

"Зведення з фронту демонструють: операція об’єднаних сил є ефективнішою за АТО", – зазначив президент.

 

"Ніколи Донбас не буде російським!", – додав Порошенко.

Так звана "антитерористична операція" на сході України тривала 4 роки.

30 квітня 2018 року АТО завершилася – і почалася ООС, а на Донбасі набув чинності "особливий порядок".

Судячи з останніх зведень об’єднаних сил, ситуація на Донбасі залишається стабільно неспокійною: бойовики продовжують відкривати вогонь, втрати бувають по обидва боки від лінії зіткнення.

Моніторингова місія ООН продовжує фіксувати жертви серед мирного населення: з 16 лютого до 15 травня 19 осіб загинули і 62 отримали поранення.

Олена Рощенко, УП

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Теми: ООС АТО Донбас Порошенко
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