Порошенко: Операция объединенных сил эффективнее АТО

Президент Петр Порошенко считает операцию Объединенных сил на востоке Украины более успешной, чем антитеррористическая операция.



Об этом он написал в Twitter, ссылаясь на данные штаба.



"Сводки с фронта демонстрируют: операция объединенных сил эффективнее АТО", – отметил президент.

"Никогда Донбасс не будет российским!", – добавил Порошенко.



Так называемая "антитеррористическая операция" на востоке Украины длилась 4 года.



30 апреля 2018 года АТО завершилась – и началась ООС, а на Донбассе вступил в силу "особый порядок".

Судя по последним сводкам объединенных сил, ситуация на Донбассе остается стабильно неспокойной: боевики продолжают открывать огонь, потери бывают по обе стороны от линии соприкосновения.

Мониторинговая миссия ООН продолжает фиксировать жертвы среди мирного населения: с 16 февраля по 15 мая 19 человек погибли и 62 получили ранения.