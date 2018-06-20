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Порошенко: Операция объединенных сил эффективнее АТО

Среда, 20 июня 2018, 15:20

Президент Петр Порошенко считает операцию Объединенных сил на востоке Украины более успешной, чем антитеррористическая операция.

Об этом он написал в Twitter, ссылаясь на данные штаба.

"Сводки с фронта демонстрируют: операция объединенных сил эффективнее АТО", – отметил президент.

"Никогда Донбасс не будет российским!", – добавил Порошенко.

Так называемая "антитеррористическая операция" на востоке Украины длилась 4 года.

30 апреля 2018 года АТО завершилась – и началась ООС, а на Донбассе вступил в силу "особый порядок".

Судя по последним сводкам объединенных сил, ситуация на Донбассе остается стабильно неспокойной: боевики продолжают открывать огонь, потери бывают по обе стороны от линии соприкосновения.

Мониторинговая миссия ООН продолжает фиксировать жертвы среди мирного населения: с 16 февраля по 15 мая 19 человек погибли и 62 получили ранения.

Алена Рощенко, УП
Темы: ООСАТОДонбассПорошенко
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